Туркменистан участвует в сессии ЭСКАТО в Бангкоке

Туркменская делегация принимает участие в 79-ой сессии ЭСКАТО, которая началась 15 мая текущего года в бангкокском Конференц-Центре ООН. Продлится сессия до 19 мая текущего года. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства страны.

В работе сессии ЭСКАТО будут участвовать представители азиатских и тихоокеанских государств для разработки действий в условиях климатических изменений внутри региона и за его границами.

Туркменскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Главной темой 79-ой сессии ЭСКАТО является «Ускорение действий в области климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях устойчивого развития». Обсуждение актуальных вопросов по данной теме будет способствовать укреплению взаимодействия в области изменений климата.