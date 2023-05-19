Президент Туркменистана встретился с представителем ЮНЕСКО

19Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с представителем кластерного бюро ЮНЕСКО в Тегеране Гольдой Эль-Хури. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Поводом для поездки Гольды Эль-Хури в Туркменистан стало вручение Президенту страны сертификатов по случаю дополнения Репрезентативного списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В список вошли «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества» и «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди».

В текущем году исполнится 30 лет членства Туркменистана в ЮНЕСКО. В ходе беседы стороны акцентировали успешность и эффективность проделанной за это время работы, направленной на сохранение и защиту культурного и исторического наследия.

Собеседники обсудили ход работы по внесению Ашхабада в Список творческих городов ЮНЕСКО и ряд других актуальных вопросов.