Заместитель главы МИД Туркменистана встретилась с директором офиса ЮНЕСКО

Заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова 15 мая текущего года встретилась с директором кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Гольдой Эль-Хури, о чем сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Стороны отметили активное сотрудничество в области включения национальных туркменских ценностей в список культурных объектов ЮНЕСКО. Было отмечено, что Репрезентативный список наследия ЮНЕСКО пополнился туркменскими нематериальными ценностями «Международный праздник Новруз», «Искусство туркменской вышивки», «Шелководство и традиции производства шёлка в ткачестве», «Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина».

В ходе беседы был поставлен акцент на важности открытия кафедр организации в двух ведущих вузах Туркменистана, что стало следствием плодотворного сотрудничества. Также на встрече активно обсуждались вопросы предстоящей конференции по случаю 30-летнего юбилея членства Туркменистана в ЮНЕСКО.