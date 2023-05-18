В Туркменистане стартовала предвыборная кампания к выборам 23 июля

16 мая текущего года состоялось заседание ЦИК Туркменистана, связанное с подготовкой к грядущим 23 июля текущего года выборам членов Генгеша поселка Аба Аннаева этрапа Кяризек города Аркадаг. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В заседании участвовали члены ЦИК, национальные наблюдатели, работники партий, общественных организаций и объединений, представители СМИ. В соответствии с Постановлением Парламента Туркменистана о проведении выборов, 17 мая стартовала предвыборная кампания в соответствии с современными демократическими нормами.

В ходе совещания были заслушаны доклады о формировании избиркомов и создании пяти избирательных округов, утверждены памятки для избирательных комитетов и другие документы.

В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы организации и проведения выборов, приняты соответствующие решения.