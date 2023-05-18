В Ашхабаде проходит совещание по вопросам транзитных перевозок

Железнодорожные грузовые перевозки в транзитном режиме стали повесткой дня прошедшего 15-го мая текущего года совещания по Договору о международном транзитном тарифе. О ходе совещания сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В форуме приняли участие представители более 20-ти государств-участников Договора о МТТ, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Таджикистан, Чехия. Также участниками мероприятия стали представители Организации сотрудничества железных дорог и присоединенных предприятий ОСЖД.

Договором о МТТ установлены тарифы и единые правила для железнодорожных перевозок в транзитном режиме. В ходе трехдневного совещания будут обсуждаться возможности совершенствования и расширения договорной базы сотрудничества, актуализации Договора, а также вопросы партнерства в рамках ОСЖД с последующим подписанием соответствующих документов.