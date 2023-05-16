Состоялась встреча представителей МИД Туркменистана и Китая

В рамках рабочей поездки в Туркменистан первый заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй 13 мая текущего года встретился с исполняющим обязанности главы МИД Туркменистана В. Хаджиевым, о чем сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Стороны отметили эффективное развитие туркмено-китайских отношений в различных направлениях. Дипломаты подчеркнули продуктивность взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере, в частности, в энергетической области.

Представителями МИД Туркменистана и КНР была отмечена близость или схожесть мнений по актуальным вопросам, которые рассматривались в формате регионального и глобального взаимодействия.

Приоритетным направлением развития туркмено-китайских отношений было названо сотрудничество в формате «Центральная Азия — Китай». Были рассмотрены вопросы, касающиеся предстоящего Саммита глав пятерки центральноазиатских стран и КНР.