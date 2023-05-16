Президент Туркменистана подписал документ о создании Государственной комиссии по жатве зерновых

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с целью эффективного и своевременного производства пшеницы подписал Постановление о создании Государственной комиссии по организованному проведению сбора зерновых в 2023 году. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В соответствии с документом, Министерство сельского хозяйства должно обеспечить на должном уровне обслуживание сельскохозяйственной техники, а агентство транспорта и коммуникаций обязано обеспечить своевременную перевозку собранного урожая до пунктов приема, складов и элеваторов.

Также в соответствии с Постановлением Президента, в целях обеспечения бесперебойной поставки зерна к приемным пунктам, складам и элеваторам, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды может заключать контракты с иными ведомствами и частными организациями на аренду автотранспортной техники.

Фото: zdorovogotovim.ru