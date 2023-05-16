Начался 6-ой тур Чемпионата Туркменистана по футболу

В Ашхабаде и Мары прошли матчи 6-ого тура Чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В борьбе между клубами «Алтын асыр» и «Шагадам» победу одержали футболисты «Алтын асыр» с разгромным счетом 4:0. После прошедшего пятого матча «Алтын асыр» с 11-ю очками занял вторую строчку после «Аркадага», который по результатам 4-х матчей имеет 12 очков. «Копетдаг» с 11-ю очками после 6-ти игр остается на третьем месте. В матче против клуба «Мерв» вничью со счетом 2:2 сыграли футболисты «Копетдага».

На четвертой строчке таблицы расположилась команда «Небитчи», пятую занимает «Ашхабад», который в матче с «Ахалом» выиграл со счетом 2:0.

Таким образом, команды «Ахал», «Энергетик» и «Шагадам», имея по 3 очка, находятся в самом низу турнирной таблицы.

Предстоит еще один матч 6-ого тура между командами «Аркадаг» и «Небитчи».