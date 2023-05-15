Президент Туркменистана принял представителя МИД Китая

13 мая текущего года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился по рабочим вопросам с спецпредставителем Китая — первым заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ма Чжаосюйем, о чем сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

На встрече обсуждались вопросы предстоящего саммита в формате «Центральная Азия — Китай», который пройдёт в период с 18-го по 19 мая текущего года. Представитель КНР поблагодарил президента Туркменистана за теплый прием и передал приглашение на Саммит вместе со словами приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе беседы было отмечено, что Китай и Туркменистан активно сотрудничают в рамках деятельности ООН и других международных организаций. Плодотворного взаимодействия стороны достигли в политико-дипломатической сфере, торгово-экономической области, в частности, в топливно-энергетической сфере.

В завершение встречи стороны высказали убежденность в продолжении дальнейшего развития взаимовыгодных межгосударственных отношений.

Фото: turkmenportal.com