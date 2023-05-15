В Туркменистане проходит выставка «Творческие успехи счастливой молодежи»

В выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана открыта выставка «Творческие успехи счастливой молодежи», о чем сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Посетителям выставки представлено много работ выпускников Академии 2013 года, которые в большинстве сегодня являются преподавателями в Академии художеств и иных специализированных учреждениях.

Экспозиция включает в себя натюрморты, портреты, скульптуры, пейзажные и сюжетные полотна, отражающие красоту родного края, грациозность ахалтекинских скакунов, величие природы, характеры людей, особенности национального быта.

На выставке представлены также ювелирные изделия, сумки, изделия из керамики, дерева, различные традиционные вышивки, ковры ручной работы и другие экспонаты, отражающие традиции и обычаи туркменского народа.

Любой человек, посетивший выставку, сможет по-достоинству оценить творческую деятельность туркменских художников и их наставников.