В Туркменистане начали разрабатывать Госбюджет на будущий год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о разработке проекта Госбюджета страны на будущий 2024 год. Об этом сообщается государственным информационным агентством «Туркменистан сегодня».

В соответствии с документом, Министерство финансов и экономики Туркменистана должно обеспечить подготовку проектов Государственного бюджета на 2024 год, главных направлений социально-экономической и инвестиционной программ государства.

Срок представления проектов в Кабинет Министров для рассмотрения и утверждения — 1 ноября текущего года.

Профильным министерствам и ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг необходимо в срок до 1 июня текущего года отправить расчётные формуляры и методические рекомендации для составления проектов.

Для своевременной подготовки проекта Госбюджета предписано создать межведомственные рабочие группы.

Фото: tmcars.info