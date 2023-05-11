Туркменские бизнесмены приглашаются на международную выставку

В период с 14 по 17 мая текущего года предприниматели из Туркменистана могут принять участие в 20-ой Международной тематической выставке посуды, бытовой электроники, товаров и аксессуаров для дома «Central Asia Houseware», которая состоится в Выставочном Центре «Атакент» в казахском городе Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте выставки Central Asia Houseware.

В рамках выставки созданы оптимальные условия для общения и налаживания конструктивного взаимодействия представителей бизнеса из разных стран в профессиональной сфере, что позволит заключить новые деловые контакты и заключить договора на импорт и экспорт продукции.

На выставке будут представлены товары производителей и дистрибьюторов из разных стран мира — посуда, товары для дома, хозяйственные товары, бытовая техника, сувениры и многое другое.