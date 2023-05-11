Министерство образования Туркменистана организовало конкурс для молодых специалистов

Министерством образования Туркменистана организовано проведение конкурса в Ашхабаде для молодых специалистов рабочих профессий. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В конкурсе принимали участие специалисты разных профессиональных направлений: мастера электромонтажных работ, укладчики плитки и кирпичной кладки, мастера по сантехническим работам, кондитеры, швеи и повара, мастера национальной вышивки и вязания, специалисты по художественному оформлению и компьютерной графике.

Конкурс проходил в стенах трех столичных учебных заведений: Ашхабадская строительная средняя профессиональная школа, Профессионально-техническая школа торговли, Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова.

По итогам конкурса в финал вышли 30 участников в разных номинациях. Все победители и призеры получили дипломы разных степеней отличия и ценные подарки.