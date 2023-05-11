В Туркменской консерватории состоялся концерт песен военных лет

9 мая в Большом зале Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой состоялся концерт, где прозвучали песни военных лет. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан золотой век».

Первый ряд в концертном зале заняли почетные гости — ветераны Великой Отечественной Войны и блокадники Ленинграда: Сергей Тэтивосович Агамян, Елена Тимофеевна Аганесян, Людмила Викторовна Литуновская, Шамоне Михайловна Каракозова, Жанна Амаяковна Погосова, а также воины-интернационалисты.

Со сцены консерватории прозвучали известные песни «Журавли», «В землянке», «В городском саду играет духовой оркестр», «Случайный вальс», «Песня о далекой Родине», «В лесу прифронтовом», «Синий платочек», «Armanym», «Катюша», «День Победы».

Музыкальные композиции сопровождались тематическим слайд-шоу, где были представлены фотографии фронтовиков, кадры военных лет, плакаты, тексты военных песен и стихов.