Состоялся деловой совет Туркменистана и Таджикистана
8 мая текущего года в конференц-зале Национальной библиотеки Таджикистана состоялось первое заседание делового совета делегаций Туркменистана и Таджикистана. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.
Туркменистан и Таджикистан в ходе делового мероприятия были представлены главами Торгово-промышленных палат двух стран. Туркменскую делегацию возглавил Д.Реджепов, таджикскую делегацию — Д.Джумахонзода.
Деловой совет Туркменистана и Таджикистана направлен на развитие партнерства представителей бизнеса и государственного сектора двух стран, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества в приоритетных направлениях.
В ходе первого заседания делового туркмено-таджикского совета отмечена необходимость вывода сотрудничества на новый уровень.