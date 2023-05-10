Состоялся деловой совет Туркменистана и Таджикистана

8 мая текущего года в конференц-зале Национальной библиотеки Таджикистана состоялось первое заседание делового совета делегаций Туркменистана и Таджикистана. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Туркменистан и Таджикистан в ходе делового мероприятия были представлены главами Торгово-промышленных палат двух стран. Туркменскую делегацию возглавил Д.Реджепов, таджикскую делегацию — Д.Джумахонзода.

Деловой совет Туркменистана и Таджикистана направлен на развитие партнерства представителей бизнеса и государственного сектора двух стран, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества в приоритетных направлениях.

В ходе первого заседания делового туркмено-таджикского совета отмечена необходимость вывода сотрудничества на новый уровень.