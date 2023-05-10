Президент Туркменистана принял участие в параде Победы в Москве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в Параде Победы. Сегодня 9 мая Сердар Бердымухамедов посетил в качестве официального гостя военный Парад на Красной Площади российской столицы. Также Президент Туркменистана примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Глава Туркменистана сегодня поздравил народы с днем Великой победы. В своих поздравлениях Президент отметил роль подвига и героизма стариков, женщин и детей, которые самоотверженно защищали тыл и делали все для победы над фашизмом.

Президент Туркменистана вместе с российским президентом В.В.Путиным, лидерами стран СНГ и ветеранами ВОВ находился во время военного Парада на трибунах. Сразу после Парада Президент России вместе с делегациями из Армении, Белоруссии, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана прошли в Александровский сад для участия в церемонии возложения цветов.

Фото: iz.ru