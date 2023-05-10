Посольство Туркменистана в Японии презентовало город Аркадаг

8 мая в японском городе Кобе Посольство Туркменистана в Японии провело презентацию нового «умного» туркменского города Аркадаг. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

В рамках мероприятия по случаю презентации прошла встреча туркменского посла в Японии Атадурды Байрамова и мэра города Кобе Кизо Хисамото.

Презентация включала в себя информацию о городе Аркадаг и особенностях его застройки, применении концепции «умного» города.

Кроме того, туркменский дипломат встретился с президентом Университета Кобе в Японии Фуджисава Масато по вопросам расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Японией. Стороны пришли к договоренности о проведении совместных мероприятий в сфере образования, науки и культуры.