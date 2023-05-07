Президент Туркменистана поздравил Карла III с предстоящей коронацией

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Великобританию сердечно поздравил Карла III с предстоящей торжественной церемонией коронации. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Президент Туркменистана направился в Букингемский дворец во второй половине дня 5 мая вскоре после высадки в Международном аэропорту Stansted города Лондон. В резиденции британских монархов Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, адресуя Президенту теплые приветствия.

В ходе официального приема от своего имени, а также от имени народа и туркменского Правительства Президент Туркменистана выразил наилучшие пожелания Карлу III и подчеркнул свою уверенность в дальнейшем активном сотрудничестве двух стран. Пользуясь возможностью, Сердар Бердымухамедов высказал надежду в укреплении и расширении в период правления Его Величества Карла III долгосрочных отношений между Туркменистаном и Великобританией.

Президент также адресовал пожелания добра, мира, здоровья, благополучия и процветания дружественному народу Великобритании.

Фото: REUTERS