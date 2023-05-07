Концепция инициированных Туркменистаном дебатов ГА ООН опубликована в качестве официального документа

В качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН опубликована Концепция инициированных Туркменистаном дебатов по вопросу «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии». Концепция опубликована на 6-ти официальных языках Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Дебаты участников ГА ООН запланированы на 16 мая текущего года. Местом проведения станет штаб-квартира ООН. Концепция Туркменистана делает акцент на приоритетном направлении поддержания мира — создании зон мира как инструмента предупреждающей дипломатии, усиления безопасности стран мира, сдерживания и урегулирования региональных конфликтов.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН создала зоны мира и сотрудничества в Южной Атлантике в 1986 году, в регионе Индийского океана в 1971 году.