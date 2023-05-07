В Туркменской консерватории состоялся фестиваль юных гитаристов

В Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой состоялся концерт в рамках фестиваля юных гитаристов в память об Исламе Бабаеве. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В концерте приняли участие ученики детских музыкальных школ №3, №4 и №5 города Ашхабада, Специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории, Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Д.Овезова, студенты Туркменской национальной консерватории, а также гитаристы-любители.

На сцене Малого зала консерватории прозвучали произведения выдающихся туркменских композиторов Нуры Халмамедова и Чары Нурымова. Зрители услышали национальную музыку «Çoh derde goýan ýarym», «Maşak ýar», а также композиции, переложенные для исполнения на шестиструнной гитаре, — «Meleguş», «Türkmen sährasy», «Akja kepderi».

В Туркменистане ежегодно проводятся фестивали гитарной музыки с целью поиска и открытия новых талантов.