Президент Туркменистана встретился с главой ФИФА

4 мая текущего года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на Олимпийском стадионе встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи стороны обсудили развитие футбола в Туркменистане как одно из приоритетных направлений внутренней политики президента. Джанни Инфантино поблагодарил Сердара Бердымухамедова за радушный прием и возможность собственными глазами увидеть возведенные в Ашхабаде спортивные объекты, в том числе Олимпийский городок, в котором и прошла встреча с главой ФИФА.

В ходе встречи Джанни Инфантино выразил признательность туркменскому лидеру за приглашение и вручил памятные подарки — именную футболку, официальный футбольный мяч и вымпел ФИФА.

Руководитель ФИФА высоко оценил программы, реализуемые в Туркменистане, направленные на популяризацию физической культуры и спорта.