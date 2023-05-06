В Выставочном центре Ашхабада открылась выставка работ семьи Аннагулыевых

В Выставочном зале столицы Туркменистана открылась экспозиция керамических изделий в честь юбилеев художников-керамистов: 55-летие отмечает Байрам Аннагулыев и 50-летие – его супруга Бахар Аннагулыева. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Экспонаты из коллекции семьи Аннагулыевых заняли весь второй этаж выставочного центра. Здесь также представлены работы дочерей выдающихся керамистов — Айны и Дженнет.

Айна — студентка кафедры декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств Туркменистана, Дженнет учится в 46-ой школе и уже закончила Детскую художественную школу имени Бяшима Нурали.

Семейная выставка вызвала широкий интерес среди художников-керамистов, искусствоведов, студентов художественных ВУЗов и всех любителей изобразительного и скульптурного искусства.