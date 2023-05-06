В Ашхабаде стартовал творческий фестиваль имени Махтумкули

В Ашхабаде в честь 300-летия со дня рождения туркменского философа и поэта начался творческий фестиваль под названием «Magtymguly sözlär tili türkmeniň». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На сцене киноконцертного комплекса «Ватан» выступили творческие коллективы Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой, Туркменской государственной специальной музыкальной школы им. Д.Овезова при ТНК, а также Дома культуры столичного региона.

На сцене прозвучали песни на стихи Махтумкули Фраги в исполнении народных и заслуженных артистов страны Шемшат Ходжаевой, Пальвана Хамыдова, Мердана Байрамова, Гарягды Сарыева и других певцов.

Помимо столицы, концерты в рамках фестиваля состоятся в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах страны.