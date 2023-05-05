Туркменские спортсмены завоевали 22 медали в турнире по карате в Армении

На прошедшем в Ереване международном турнире «Кубок Арарата-2023» по традиционному карате туркменские спортсмены завоевали 22 медали. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

За золото турнира боролись каратисты из Армении, Туркменистана, Грузии, Италии, Кипра, Израиля и России. В ходе турнира прошли командные и индивидуальные зачёты в различных возрастных категориях. В копилке сборной Туркменистана оказались 10 золотых, 4 серебряных, восемь бронзовых наград.

Тренер сборной Ивановской области Российской Федерации Рудольф Григорян отозвался о каратистах Туркменистана как о сильных и достойных соперниках и сообщил, что команда Туркменистана по карате была приглашена в город Иваново на турнир «Кубок мира-2024».