Президент Туркменистана подписал указ о вручении подарков ветеранам войны

В честь предстоящего празднования 78-й годовщины Великой Победы Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении в торжественной обстановке ветеранам Великой Отечественной Войны ценных памятных подарков и денежных подарков в сумме 200 туркменских манатов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан почитает героизм и подвиг участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 г., силу и самоотверженность матерей, которые в ходе войны работали в тылу, воспитывали детей в духе патриотизма, гуманизма и мужества. В период войны народ Туркменистана проявил сплочённость и героизм.

В честь празднования 78-й годовщины Великой Победы хякимликам всех велаятов, городов и этрапов предписано поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны.

Фото: orient.tm