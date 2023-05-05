В Ашхабаде проходит двухдневная международная конференция по транспорту

3 мая текущего года в Ашхабаде начался Международный форум «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие-2023». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе двухдневной международной конференции обсуждаются темы, посвященные транспортно-логистической взаимосвязанности в современной экономике, последним тенденциям в торговле, промышленности и логистике, роли государственно-частного партнёрства в развитии связанности транспортно-логистической инфраструктуры. Широко затрагиваются вопросы инновационных технологий, науки и образования в транспортно-логистическом секторе.

В работе конференции принимают участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, международные государственные и негосударственные организации, представители бизнеса, делегации иностранных государств.

Параллельно проводятся выставки, дискуссии, деловые встречи, переговоры, имеет место подписание документов о сотрудничестве.