Туркменистан готовится к новому купальному сезону

Национальная туристическая база «Аваза» завершает подготовку к купальному сезону 2023 г., который стартует уже 25 мая. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Туристическая база «Аваза» круглогодично содержится в порядке, в настоящее время морской курорт практически готов к приему гостей. Комплекс «Аваза» включает в себя уникальные по своей архитектуре отели, зоны для детского отдыха, парки с ухоженными зелёными насаждения.

Этот морской курорт также отличаются прекрасным климатом и чистой морской водой.

Приоритетной является подготовка в туристической зоне «Аваза» детских оздоровительных лагерей и санаториев. Уже подготовлены спальные корпуса и инфраструктура, включающая объекты досуга и активного отдыха.

Велаятские оздоровительные центры также уже практически готовы к приему детей на период летних каникул.