В Туркменистане внедряется цифровая банковская платформа

В рамках проекта ПРООН «Поддержка в области ведения бизнеса и цифровых преобразований в банковской деятельности» Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана внедряет Цифровую банковскую платформу, которая позволит усовершенствовать предоставление банковских услуг бизнесу. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

С новыми технологиями туркменского цифрового банкинга в рамках рабочей поездки был ознакомлен международный эксперт и IT-специалист Тим Торстен. Цифровая банковская платформа содержит в себе эффективные приложения и сервисы, необходимые для розничного и корпоративного бизнеса.

Платформа позволит обеспечить рабочее пространство для использования банковских продуктов, автоматизировать продажи и административно-управленческие процессы в рамках сети организации с внутрикорпоративным регламентом.