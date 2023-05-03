В Туркменистане функционирует корейский информационный центр

В Туркменистане при содействии Министерства образования функционирует Корейский Информационный центр, деятельность которого направлена на повышение грамотности в отношении веб-дизайна и программирования, содействие информационному и технологическому развитию образовательной системы Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Функции и полномочия Корейского Информационного центра установлены договором, подписанным с Инновационно-информационным центром Министерства образования Туркменистана.

Здесь проходят бесплатные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, а также для людей старшего поколения. Центр предоставляет возможность выхода в интернет для всех желающих.

В настоящее время рассматривается возможность привлечения корейских специалистов для временного преподавания в центре, а также возможность обучения туркменских преподавателей в Республике Корее.