В Корее состоялись показы туркменских кинолент

В период с 28 по 29 апреля текущего года в Корее прошел фестиваль Центральноазиатских фильмов. О событии сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

На фестивале были показаны работы туркменских, казахстанских, таджикских, киргизских, узбекских, а также азербайджанских, монгольских и индонезийских кинематографистов.

Туркменское творчество было представлено фильмом режиссера С.Байрамова «Гызыл курте», а также кинокартиной «Истярин» режиссера А.Эебердиева на корейском языке.

Для гостей фестиваля была организована выставка. В экспозиции Туркменистана гости могли увидеть изделия традиционного декоративно-прикладного искусства, картины в различных техниках, книги авторства Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, ювелирные изделия, ковры, информационные издания о достижениях страны.