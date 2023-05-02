Юные туркменские шахматисты стали вторыми на Чемпионате Азии

Туркменский тандем шахматистов Аманмухаммед Хоммадов и Лала Шохрадова в юниорском Чемпионате Азии заняли почетное второе место. Об этом сообщает Orient news.

Соревнование проводилось среди смешанных двоек до 18 лет. Всего в состязаниях приняли участие 42 спортсмена из 21-ой страны азиатского континента. Проводились игры в онлайн-формате в период с 28 по 30 апреля текущего года.

В сумме балов Туркменские шахматисты набрали 15 очков из 18-ти возможных, отстав от фаворитов из Индонезии на 1 очко. Тройку победителей замкнула команда из Филиппин: в ее активе 13 очков.

В индивидуальном зачете спортсмены из Туркменистана также хорошо показали себя.

Аманмухаммед Хоммадов оказался вторым среди юношей, Лала Шохрадова — действующая чемпионка Туркменистана — также заняла второе место, уступив лишь пол-очка победительнице.

Фото: Федерация шахмат Туркменистана