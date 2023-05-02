Туркменский дипломат провёл встречу с ректором пакистанского университета NUST

28 апреля текущего года посол Туркменистана в Пакистане А. Мовламов провёл встречу с ректором пакистанского Национального университета науки и технологии (NUST) Джавед Махмуд Бухари в Исламабаде по вопросам сотрудничества в области науки и образования. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

В беседе туркменский дипломат проинформировал Джавед Махмуд Бухари об особенностях внешней и внутренней политики Туркменистана, о реализуемых проектах и программах Президента. Особое внимание было уделено строящемуся городу Аркадаг. Город возводится по инициативе Национального Лидера туркменского народа Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. При строительстве применяются новейшие технологии и реализуется концепция «умного» города.

В завершение встречи стороны договорились о развитии сотрудничества между туркменскими высшими учебными заведениями и пакистанским NUST.