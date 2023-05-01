В Туркменистане будет проведено обследование о положении детей и женщин в стране

В ноябре текущего года начнётся Мультикластерное исследование положения детей и женщин в стране, которое коснётся более 6-ти тысяч семей, отобранных по итогам сплошной Переписи населения. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В состав комитета Мультикластерного обследования вошли члены Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, представители Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства финансов и экономики Туркменистана, члены Генеральной прокуратуры, а также Института государства, права и демократии.

Опрос будет проводиться в ноябре 2023 года представителями Правительства Туркменистана совместно с Детским фондом ООН и Фондом ООН в области народонаселения. Целью обследования является сбор актуальной и достоверной информации о положении детей и женщин страны, получение сведений об охране здоровья детей и женщин, детском развитии и репродуктивном здоровье женщин.

Фото: dressya.ru