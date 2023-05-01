В Ашхабаде состоялся концерт к Всемирному дню джаза

В столице Туркменистана в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт, приуроченный к Всемирному дню джаза. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В концерте приняли участие заслуженный деятель искусств Туркменистана Ровшан Непесов и музыканты джазового оркестра. На сцене прозвучали композиции «Аваза» и«Восточная фантазия», Селим Гурбансахетов исполнил джазовый «Sway». Также состоялась премьера авторского произведения Непесова «Кипарис». Песня «Кушдепти» была исполнена популярным исполнителем Союнмамедом Худайбердыевым.

Почетным гостем концерта стал директор Мариинского театра Алексей Васильевич Емельянов.

На следующий день после концерта «Непесов трио» артисты отправились в Таджикистан на YII Международный душанбинский этно-джазовый фестиваль.