Туркменистан расширяет парк грузового воздушного флота

Согласно Постановлению Президента агентство «Türkmenhowaýollary» в 2021-м году заключило контракт с французской компанией Airbus S.A.S. на поставку аэробусов. 27 апреля в международном аэропорту Ашхабада приземлился грузовой самолёт Airbus A330-200P2F, о чем сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Закупка современной аэротехники является частью Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-й – 2030-й годы. В рамках названной программы реализуются обновление авиапарка Туркменистана, оснащение современными самолётами, повышение квалификации работников, а также повышение безопасности полётов.

В связи с программой развития отечественных авиаперевозок особую значимость имеет сотрудничество с международными организациями, в частности, с ИКАО – Международной организацией гражданской авиации, а также с ЕАСА – Европейским агентством по авиабезопасности.