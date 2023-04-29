В Туркменистане состоится тестирование для старшеклассников в честь Всемирного дня окружащей среды

Институт международных отношений МИД Туркменистана запускает конкурс для учащихся 10-11 классов в честь Всемирного дня окружающей среды. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс пройдёт в формате тестирования. Участникам предстоит ответить на 100 вопросов из учебников старших классов по экологии и книги Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Ответить на все вопросы необходимо будет за 100 минут.

Тестирование пройдёт в онлайн-формате 17 мая текущего года в 10:00 одновременно для всех городов и велаятов Туркменистана. Для участия в конкурсе необходимо пройти обязательную регистрацию до 12 мая на сайте ВУЗа организатора. Также на сайте можно найти всю необходимую информацию, в том числе, книгу Гурбангулы Бердымухамедова и анкету участника.