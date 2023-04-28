Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане прибыла в Лебапский велаят по вопросам Аральского проекта

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян совершила первую рабочую поездку в Лебапский велаят по вопросам Аральского проекта. Об этом сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Проект финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

В первый день поездки Нарине Саакян встретилась с руководством Лебапского велаята по вопросам реализации Аральского проекта и иным вопросам, касающимся развития региона и достижения устойчивого развития на период до 2030 г.

На следующий день представитель ПРООН приняла участие в Национальном семинаре по водной дипломатии и развитию межгосударственного сотрудничества между странами Аральского бассейна. Участники семинара также были ознакомлены с текущей деятельностью Международного фонда спасения Арала.