В Туркменистане прошло заседание по Стратегии международного сотрудничества молодёжи

В здании Министерства иностранных дел Туркменистана 26 апреля состоялось рабочее заседание по вопросам разработки Стратегии международного сотрудничества туркменской молодежи, о чем сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Стратегия инициирована Президентом Туркменистана, в заседании приняли участие представители Министерства иностранных дел, профильных министерств и ведомств.

Открывая заседание, заместитель министра иностранных дел М. Бяшимова отметила, что важным аспектом реализуемой программы является всесторонняя поддержка возможностей молодежи и совершенствование нормативно-правовых норм государства.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам участия молодежи в культурных, образовательных, экономических, научных и других сферах общественной жизни, в том числе на международном уровне.

Фото: turkmenistan.gov.tm