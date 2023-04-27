Туркменский режиссер работает над новой постановкой

В музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммеда Андалиба в Дашогузском велаяте в настоящее время идет работа над новой постановкой «Älemgoşarly tomus» по одноимённому произведению Ашира Мямилиева. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Режиссером нового спектакля выступает Гуванч Баймедов, задействованы молодые актеры театра Х.Довлыев, М.Бабаев, О.Шыхыева, А.Какаев, Х.Мухадов, А.Бердыева, Ш. Сарыев, Л.Реджепова.

Сюжет нового спектакля рассказывает о жизни и судьбе семи одноклассников-односельчан, о взрослении молодых людей, формировании у них жизненной позиции и принципов.

Спектакль «Älemgoşarly tomus» станет одним из цикла работ Гуванча Баймедова — ранее на сцене театра уже были показаны его работы «Azaşan owlajyk» и «Мать».