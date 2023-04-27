В ОАЭ начался двухдневный форум по привлечению инвесторов в Туркменистан

В столице ОАЭ в городе Дубай 26 апреля начался двухдневный Международный форум по привлечению иностранных инвесторов в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Организаторами выступали туркменские концерны «Türkmengaz», «Türkmennebit», «Türkmengeologiya», «Türkmen forum» совместно с британской компанией “GaffneyCline”. В форуме участвуют крупные энергетические компании из Туркменистана и более двухсот профильных компаний из зарубежных государств, эксперты нефтегазовой отрасли.

В течение двух дней будут обсуждаться вопросы эффективного использования природных ресурсов, развития рынка и привлечения инвестиций в нефтегазовые отрасли, повышения производительности, внедрения экологичных производств и ноу-хау. Будет производиться обмен опытом и технологиями.

Особое внимание запланировано уделить теме дальнейших разработок перспективного месторождения«Galkynyş», привлечению инвестиций в морские блоки №21 и №23, Западный Челекен.

Фото: business.com.tm