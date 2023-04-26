Чемпионат мира по хоккею в третьем дивизионе группы «А» завершился для Туркменистана серебряной медалью

Сборная Туркменистана по хоккею завершила чемпионат мира в третьем дивизионе группы «А» на второй ступени пьедестала. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Финальный проведенный матч завершился счетом 3:1 в пользу команды Тайваня. Единственную шайбу туркменских спортсменов в ворота соперника забил Рахман Мурадов, реализовав передачу Бегенча Довлетмурадова. Таким образом, по результатам заключительного матча во второй дивизион группы «В» попадает команда Тайваня.

Туркменистан по количеству очков, а также по разнице в числе забитых и пропущенных шайб оказался на втором месте ЧМ-2023 в Кейптауне. Третье место заняла хоккейная сборная ЮАР.

На церемонии награждения хоккеистам туркменской сборной были вручены серебряные медали и памятный трофей за второе место в турнире.