ПОЛИТИКАЭКОНОМИКА В Госдепе США состоялись двухсторонние консультации с Туркменистаном

В Государственном департаменте США 24 апреля состоялись ежегодные туркмено-американские консультации, о чем сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Туркменскую сторону представлял министр иностранных дел Рашид Мередов, американскую сторону — и.о. помощника Государственного секретаря Элизабет Хорст. В ходе встречи представителями двух государств была подтверждена поддержка формата С5+1 для стран Центральной Азии и США.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были названы безопасность, торгово-экономические связи, экология, культурно-гуманитарная сфера, образование. Между странами был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в образовательной сфере.

Следующая встреча для проведения двусторонних консультаций планируется в 2024 году в Ашхабаде.

В течении того же дня Рашид Мередов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, а также продвижение межафганского диалога. Также была выражена заинтересованность в укреплении сотрудничества в формате С5+1.

Позднее Р. Мередов встретился с директором Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института США Чэйзом Робинсоном с целью обсуждения вопросов сотрудничества с туркменскими музеями.