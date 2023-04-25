В Туркменистане прошли мероприятия к Международному дню Матери-Земли

В Лебапском велаяте Туркменистана в городе Туркменабате 22 апреля состоялся экофестиваль по инициативе Правительства Туркменистана и Посольства США в Туркменистане, посвященный Международному дню Матери-Земли. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

В парке «Битараплык» развернулись тематические стенды, витрины с изделиями ручной работы, стенды с информацией об образовании в США.

Международный день Земли был учрежден на Генассамблее ООН 22 апреля 2009 года. Этот праздничный день призван напомнить человечеству о хрупкости окружающей среды, о необходимости оберегать природу. В этот день во всем мире проходят экоакции, конференции и форумы, выставки, а также уборка, озеленение территорий и посадка молодых саженцев.