В Туркменистане началась ежегодная Европейская неделя иммунизации. В этом году акция общественной иммунизации приурочена к 75-летию Всемирной организации здравоохранения и своей целью имеет повышение осведомленности о необходимости и значимости иммунизации для профилактики заболеваний и защиты жизни. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках ежегодной акции Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно со Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане и Агентствами ООН запланированы мероприятия различного характера.

«Вакцинация — это не только право, но и коллективная обязанность!» и «Вакцины работают!» — под такими лозунгами проходит Неделя иммунизации в Туркменистане.