Японский сейсмолог будет изучать землетрясения в обсерваториях Туркменистана

Для работы в туркменских обсерваториях, которые занимаются изучением землетрясений, в Туркменистан прибыл сейсмолог из Японии Джун Мацуо, о чем сообщается на сайте Centralasia.news.

Осуществлять свою профессиональную деятельность Джун Мацуо будет в велаятах Туркменистана в партнерстве с Туркменским научно-исследовательским институтом сейсмологии.

Японский специалист прибыл в Туркменистан в рамках двухсторонней Программы обмена опытом в области сейсмологии. Его работа будет направлена на улучшение мониторинга возникновения подземных толчков.

Программа обмена опытом была прервана на период ограничений, связанных с пандемией. После паузы в реализации программы в Туркменистан в начале апреля текущего года прибыл еще один специалист по сейсмологии из Японии Исэки Синичи.

Фото: tm.emb-japan.go.jp