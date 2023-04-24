Туркменистан поставил в Россию 5 млрд куб. м газа за прошлый год

Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин сообщил, что российская компания «Газпром» за 2022 год приобрела в Туркменистане 5 млрд куб. м газа. Сведения об этом опубликованы на сайте информационного агентства «ТАСС».

Согласно подписанному между «Газпромом» и Туркменистаном договору, в 2021 году «Газпром» закупил газ в объеме 10 млрд куб. м, в 2022 объем поставок зафиксирован на уровне 5 млрд куб. м газа.

Договор на ежегодную поставку газа между странами был пролонгирован и будет действовать до 2024 года. Дипломат отметил, что поставки большего объема газа из Туркменистана будут зависеть от наличия возможностей у туркменской стороны.

Александр Блохин заявил о взаимной заинтересованности в создании подземных газохранилищ, о чем в настоящее время ведутся переговоры.

Фото: mid.astrobl.ru