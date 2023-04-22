Президент Туркменистана обратился к народу с поздравлениями

Искренние поздравления со Священным Ораза байрамы и пожелания здоровья, счастья и благополучия туркменскому народу передал Президент Сердар Бердымухамедов. Слова Главы Туркменистана опубликованы в газете «Нейтральный Туркменистан».

В своем обращении Президент сделал акцент на истории праздника, отметив, что Ораза байрамы является олицетворением щедрости и доброй воли. Сердар Бердымухамедов также подчеркнул, что в этом празднике сосредоточены исконные традиции и ценности туркменского народа.

Президент напомнил о весомом вкладе, который Туркменистан внес в мировую историю и культуру, отметил, что национальное наследие, созданное предками, а также преемственность поколений ведут государство по пути процветания и воплощения в жизнь социальных, экономических и общественно-политических реформ.

Свое поздравление Президент завершил пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия туркменскому народу.

Фото: fotokto.ru