Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился со Специальным представителем ЕС

В четверг 20 апреля в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и Специального представителя ЕС по Центральной Азии Посла Тери Хакала. О ходе встречи сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

В процессе беседы обсуждались вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС — как в двустороннем, так и в многостороннем форматах взаимодействия.

Было отмечено, что в поддержку эффективных двусторонних отношений регулярно проводятся заседания Совместного комитета «ЕС-Туркменистан», Межпарламентский диалог, диалог по правам человека. Также были рассмотрены вопросы эффективного сотрудничества в рамках проекта «ЕС — Центральная Азия».

Перспективным направлением в развитии отношений стороны назвали сотрудничество в области молодежной политики.