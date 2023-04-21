Состоялось заседание членов правительства Туркменистана и ООН по Рамочной программе

20 апреля руководители и сотрудники МИД Туркменистана, а также представители ведомств и министерств провели совместное заседание с главами специализированных агентств ООН. О встрече сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Повесткой дня стала Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития на период 2021-2025 годы. В частности, обсуждались вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН в области обеспечения безопасности, решения проблем экологии и защиты окружающий среды, обеспечения продовольственной безопасности, цифровизации и управления данными. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в образовательной сфере и здравоохранении.

Туркменская делегация представила проект реализации ЦУР. Стороны поделились мнениями по недавно представленным Добровольным национальным обзорам.