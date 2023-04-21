В Ашхабаде состоялось открытие нового офиса Посольства Израиля

20 апреля состоялась церемония открытия нового офиса Посольства Израиля в Туркменистане. Для участия в мероприятии в Туркменистан днем ранее прибыл Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Кроме главы МИД Израиля в открытии участвовали руководители МИД Туркменистана, представители дипкорпуса и еврейской общины в Туркменистане, послы Азербайджана, Бахрейна, США, Румынии, Украины. О мероприятии сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Эли Коэн выразил уверенность, что открытие нового офиса дипломатического представительства в Туркменистане укрепит отношения между Туркменистаном и Израилем и приведет к расширению сотрудничества в различных сферах.